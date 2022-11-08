انجاز جديد للكهرباء.. إطلاق مبادرة المنتدي العالمي للهيدروجين الأخضر

الهيدروچين الأخضر ..إنجاز جديد يضاف اليوم لسجل إنجازات وزارة الكهرباء والطاقة فى كل قطاعاتها، حيث أنه قرر أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة جديدة عملت عليها مصر وبلجيكا خلال الأشهر الماضية، بالتنسيق مع عدد من الشركاء، وهي إطلاق مبادرة المنتدي العالمي للهيدروجين الأخضر.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، في جلسة بعنوان مستقبل الطاقة ضمن فعاليات مؤتمر cop 27 بشرم الشيخ، إن تلك المبادرة تهدف لإنشاء منصة دائمة للدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين الأخضر، بمشاركة من القطاع الخاص والمؤسسات العاملة فى هذا المجال.

وأضاف الرئيس السيسي، أن تلك المبادرة جاءت من أجل المساعدة فى الإسراع بوتيرة الإنتقال العاجل الذى نصبو إليه نحو هذا الموضوع

مصنع الهيدروچين الأخضر

وبدء الهيدروچين الأخضر، ذلك المولود الجديد أولى خطوات تنفيذه على أرض مصر بعد لقاءات متعددة مع العديد من الشركات العالمية والمؤسسات الحكومية بعدة دول ،حيث تم توقيع أكثر من 16 مذكرة تفاهم بين عدد من الدول والمؤسسات .

كما دخل الهيدروچين الأخضر حيز التنفيذ بالتوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الأولية بشأن إقامة مصنع جديد لإنتاج الهيدروچين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قد صرح بأن مصر تمتلك وفرة في موارد إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية يمكن من خلالها توليد طاقة متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، كما أن مصر تعد سوقا واعدة لتصبح قوة عالمية في سلسلة قيمة الطاقة الخضراء.

وأشار الوزير، الي أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروچين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكداً على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال فضلاً عن رغبة العديد من الشركات العالمية التعاون مع جمهورية مصر العربية فى هذا المجال لزيادة الاستثمار على أرضها .

حجم الاستثمارات والإنتاج

تتجاوز التقديرات الأولي لإجمالي إنتاجية المرحلة الأولي لهذه المشروعات من الهيدروجين الأخضر حاجز 1.5 مليون طن، فيما تتخطي إجمالي كافة المراحل 5 ملايين طن، وهو ما يشير إلى تنافسية مصر في هذا المجال، وغناها بموارد طبيعية سواء من حيث سرعات الرياح المتميزة، ومعدلات سطوع الإشعاع الشمسي، وكذلك سواحل بطول 3000 كيلومتر على البحرين الأحمر والمتوسط، بخلاف البنية التحتية المتطورة

وتبلغ استثمارات مشروع مصنع الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة نحو 8 مليارات دولار، بسعة تصل إلى 220 ألف طن سنويا، وذلك بين عدد من الجهات الحكومية هي: "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء" و"صندوق مصر السيادي"، والطرف الثاني المُتمثل في شركة "رنيو باور برايفت ليمتد" إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الهند.

ووفقا للاتفاقية تقوم الشركة الهندية بإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة 20 ألف طن سنويا، وهو معدل قابل للزيادة حتى 220 ألف طن سنويا، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في أحد المواقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وسوف يتم تنفيذ المشروع على مراحل، أولاها مرحلة تجريبية لإنتاج 20 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، من خلال محلل كهربائي سعة 150 ميجاوات مزود بـ 570 ميجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

و المرحلة التالية سيتم التوسع لإنتاج 200 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر من خلال قدرة محلل كهربائي تبلغ 1.5 جيجاوات مزودة بـ 5.68 جيجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، بحيث تصل السعة الإجمالية للمشروع إلى 220 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر،وسيتم نقل كميات الطاقة المنتجة من خلال شبكة الكهرباء الوطنية التي تديرها "الشركة المصرية لنقل الكهرباء كما صرح بذلك وزير الكهرباء .