خيمة سيناء البدوية تستضيف العشرات من ضيوف موتمر المناخ بشرم الشيخ

استضافت خيمة سيناء البدوية بمدينة شرم الشيخ التي اقامتها وزارة الثقافة العشرات من ضيوف موتمر المناخ وذلك مع بداية اليوم الأول من فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تغير المناخ فى دورته ٢٧.

و أقيمت عدة خيام بمنطقة خليج نعمة لعرض المشغولات اليدوية التراثية للبيئة السيناوية وقد لاقت إقبالا مكثف من ضيوف شرم الشيخ.

كما استقبلت خيمة الضيافة البدوية العشرات من الضيوف لتناول فنجان القهوة العربى المعد علي نار الحطب.



تابلوهات فنية استعراضية

وقدمت فرقة العريش للفنون الشعبية باغانى ( بدنا نشمر على سينا و جرب ياغزالى و عدد من اغانى الفلكلور السيناوى ) قدمها الفنانون عادل محمد عطية و سامح الكاشف و حلمى شعبان وحاتم محمد على واحمد عبد النبى وخميس ابراهيم واسماء فهيم و زهوا مدحت و وفاء عبد الشكور وهاجر حسين وخالد الشعراوى وعازف الايقاع على سلامة و محمد عرفات من فنانين فرقة الفنون الشعبية لشمال سيناء والتى تقدم تابلوهات فنية استعراضية لفنون سيناء وفق ما صرح به الكاتب محمد نبيل رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى.