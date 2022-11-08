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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيد الطاهر: 42% من الطاقة على الشبكة الكهربائية ستكون من الجديدة والمتجددة

المهندس سيد الطاهر-
المهندس سيد الطاهر- عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة

قال المهندس سيد الطاهر، عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة، إن الحضور الذى تم أمس، الاثنين، بالنسبة لقادة العالم بـ “cop27” هو مؤشر جيد جدا وواضح باستخراج نتائج إيجابية من المؤتمر.

وأضاف "الطاهر"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى": “اليوم نحن فى مرحلة التنفيذ فيما يتعلق بظاهرة التغير المناخي، وهذا ما أطلق على مؤتمر المناخ كوب 27”، موضحا أن هذا الأمر له متطلبات كثيرة جدا، من أهمها النواحي التمويلية.

ولفت إلى أن الرؤية التي كانت موجودة فى اليوم الأول بعد اليوم الإجرائي لـ “cop27” تؤشر على أن الموضوع تتم به اتفاقات والخروج بخطوات إيجابية جيدة، مشيرا إلى أنه بناءً على دراسة أقيمت سابقا، فإن 42% من قيمة الطاقة المولدة على الشبكة الكهربائية ستكون من الطاقة الجديدة والمتجددة.

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