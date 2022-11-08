عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب: مبادرة الرئيس لإنهاء الحرب الأوكرانية لقيت تأييداً كبيراً من المجتمع الدولى

أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بالنواب أن المبادرة التاريخية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من قلب قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ لانهاء الحرب الروسية الاوكرانية جاءت فى توقيت مناسب للغاية ومن مكان مناسب وهى فرصة كبيرة أمام المجتمع الدولى لانهاء هذا الصراع موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على اطلاق هذه المبادرة المهمة مشيراً الى أن هذه المبادرة التاريخية نالت تأييداً كبيراً من المجتمع الدولى . 

وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم إن هذه الحرب تسببت فى مخاطر متعددة لعدد كبير من العالم مؤكداً الاهمية الكبيرة لاطلاق الرئيس السيسى لهذه المبادرة من قمة المناخ العالمية حتى يكون العالم كله على وعى وادراك كاملين بأن مصر حريصة على استقرار السلام العالمى . 

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من جميع دول العالم المحبة للسلام وروسيا واوكرانيا اعطاء أكبر اهتمام لهذه المبادرة لانهاء معاناة الشعبين الروسى والاوكراني وكل شعوب العالم التى تضررت سلبياً من استمرار هذه الحرب مؤكداً على ضرورة استغلال هذه المبادرة افضل استغلال لانهاء هذه الحرب التى استمرت لفترة طويلة. 

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة تحية قلبية للرئيس السيسى عندما اكد فى مبادرته أنه لايبحث عن دور مؤكداً أن مصر دولة كبيرة والعالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين بأن مصر اصبح لها دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والاوروبية .

احمد فؤاد اباظه لجنة الشئون العربية السيسي الحرب الروسية الأوكرانية روسيا قمة المناخ شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

بعد 12 ساعة فقط.. استبعاد نجم الأهلي من معسكر منتخب مصر

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

قرأ الفاتحة.. الحقيقة والتفاصيل الكاملة حول اعتناق دروجبا الإسلام

أمريكية 65 عاما تنجب طفلة بدلا من ابنها وزوجته..اعرف السر

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

ياسمين فؤاد ونظيرتها التونسية توقعان برنامجاً تنفيذياً للتعاون في مجالات حماية البيئة

طلاب مصر يتنافسون على لقب بطل تحدي القراءة العربي للموسم السادس بدبي| تفاصيل

بمشاركة السيسي.. بث مباشر لـ انطلاق قمة رؤساء دول شرق المتوسط

المهيري: دعوة السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية يثبت حرص مصر على السلام

روسيا تعزز انتشارها في خيرسون.. الكشف عن مخططات إرهابية ضد مسئولين بالمدينة

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

عملة معدنية جديدة في مصر فئة 100 جنيه .. اعرف القصة

في أسبوعين.. أسرع ريجيم خارق لنحت قوامك

نوع مهمل من الفواكه خارق في محاربة ألم المفاصل

فيديو

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

«كنت بنام أنا وعشيقي وجوزي على سرير واحد».. تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها في بولاق الدكرور "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب من شرم الشيخ: «COP27».. شهادة نجاح للجمهورية الجديدة

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ