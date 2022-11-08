عربية النواب: مبادرة الرئيس لإنهاء الحرب الأوكرانية لقيت تأييداً كبيراً من المجتمع الدولى

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بالنواب أن المبادرة التاريخية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من قلب قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ لانهاء الحرب الروسية الاوكرانية جاءت فى توقيت مناسب للغاية ومن مكان مناسب وهى فرصة كبيرة أمام المجتمع الدولى لانهاء هذا الصراع موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على اطلاق هذه المبادرة المهمة مشيراً الى أن هذه المبادرة التاريخية نالت تأييداً كبيراً من المجتمع الدولى .

وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم إن هذه الحرب تسببت فى مخاطر متعددة لعدد كبير من العالم مؤكداً الاهمية الكبيرة لاطلاق الرئيس السيسى لهذه المبادرة من قمة المناخ العالمية حتى يكون العالم كله على وعى وادراك كاملين بأن مصر حريصة على استقرار السلام العالمى .

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من جميع دول العالم المحبة للسلام وروسيا واوكرانيا اعطاء أكبر اهتمام لهذه المبادرة لانهاء معاناة الشعبين الروسى والاوكراني وكل شعوب العالم التى تضررت سلبياً من استمرار هذه الحرب مؤكداً على ضرورة استغلال هذه المبادرة افضل استغلال لانهاء هذه الحرب التى استمرت لفترة طويلة.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة تحية قلبية للرئيس السيسى عندما اكد فى مبادرته أنه لايبحث عن دور مؤكداً أن مصر دولة كبيرة والعالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين بأن مصر اصبح لها دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والاوروبية .