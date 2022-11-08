تدريب العاملين بصحة السويس على الإسعافات الأولية| شاهد

عقدت فعاليات تدريب دفعة جديدة من العاملين بتعليم السويس علي برامج الإسعافات الأولية وذلك من أجل توفير بيئة آمنه لكل أبنائنا من طلاب وطالبات مدارس المحافظة وذلك بالتعاون بين إدارة التدريب والبعثات والمدارس بقيادة الدكتورة نهي الجناينى وإدارة الرعاية العاجلة والطوارئ بقيادة الدكتور محمود عوض .

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان أن فعاليات هذا اليوم شمل تدريب 51 متدربا من التعليم من مختلف مدارس السويس علي الإسعافات الأولية، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي يرتكز علي 3 محاور ، الإسعافات الأولية للنزيف والحروق والكسور و الإسعافات الأوليه للإختناق و الإنعاش القلبي الرئوي .