وزيرة البيئة الإسرائيلية تشيد بتعامل مصر والرئيس السيسي مع قضية المناخ

قالت وزيرة البيئة الإسرائيلية، إنها فخورة بتواجدها اليوم بمؤتمر المناخ، متابعة: أتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي على استضافة مصر هذا المؤتمر.

وأضافت "وزيرة البيئة" فى كلمتها اليوم، الثلاثاء، بقمة رؤساء الدول لانطلاق مبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ، ، أن العالم أجمع يتحدث الآن عن التغيرات المناخية، وتأثيرها على الجميع، متابعة: مبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ أحد الإجراءات الهامة لمواجهة أزمة التغيرات المناخية.

واسترسلت: علينا الحد من الانبعاثات، لمنع رفع درجة حرارة كوكب الأرض، وتعرضنا للكوارث الطبيعية، مشددة على أن أهمية مؤتمر المناخ الحالي والمخرجات التي ستصدر من خلاله الفترة القادمة.

