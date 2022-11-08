مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر

قامت مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج بإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر عن طريق تنظيم احتفالات رسمية بحضور كبار المسئولين والدبلوماسيين والعسكريين والجاليات المصرية بدول الاعتماد؛ ترسيخًا لهذا اليوم العظيم يوم النصر والكرامة وتخليدًا لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم خلال حرب أكتوبر المجيدة وقدموا أرواحهم من أجل الوطن والشعب المصرى العظيم والأمة العربية بأسرها.

وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ إن ذلك جاء في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

