مراسل صدى البلد: إشادات واسعة من حضور مؤتمر المناخ باستعدادات مصر لاستضافة القمة

قال هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة هامة بالأمس في افتتاح قمة المناخ استحوذت على اهتمام القادة.



وتابع خلال مداخلة مع برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كانت هناك مناقشات جانبية حول ما طرحه الرئيس السيسي وتقديم خارطة طريق لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.



وأكد هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، أن ضيوف قمة المناخ أشادوا بالاستعدادات التي قامت بها الدولة المصرية لاستضافة المؤتمر، مشيدين بحسن التنظيم والاستقبال.



ولفت هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد إلى أن الرئيس السيسي أجرى العديد من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين في قمة المناخ.



وأردف أنه تم بالأمس توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الدول، مؤكدا أن يوم الأمس كان مزدحما بالأعمال ورئيس الوزراء كان له العديد من الأنشطة واللقاءات.



ولفت هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد إلى أن بداية المناقشات اليوم للوفود بدأت مع حلول الساعة العاشرة صباحا.