رئيس حزب العدل: مؤتمر المناخ أكبر تجمع لأهداف إنسانية وتنموية وحريصون على المشاركة

قال عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل ‘نه يشارك مع نواب وأعضاء من حزبه في مؤتمر المناخ والذي وصفه بأنه اكبر تجمع من أجل الانسانية ومستقبلها وتناقش فيها مصيرها المشترك وتنسي الخلافات .

وقال إمام : قضايا المناخ ليست قضايا رفاهية بل هي من وحدة ومستقبل لانها تتقاطع مع قضايا اخري مثل الامن الغذائي والصحة العامة وجودة الطعام.

وشدد رئيس حزب العدل علي أهمية التمويل في قضايا وتحديات المناخ وقال : أي حديث عن سياسات مناخية وبيئية بدون مصادر وآليات تمويل يبقي أمنيات طيبة لن تتحقق .

وقال إمام إنه ومن خلال الحزب سيسعون للعمل علي تقديم مقترحات باعفاءات ضريبية و تسهيلات استثمارية لاصحاب المشاريع صديقة البيئة او التي تسعي لخلق بدائل صديقة للبيئة

وطرح مسألة غياب العدالة المناخية حيث ان الدول المتقدمة استفادت من الطبيعة في مرحلتها الاولي قبل ان تتزايد المخاطر علي دول الجنوب الفقيرة التي تواجه هذا التحدي خلال محاولات التنمية التي تتطلع لها و التي هي في جوهر مسألة العدالة الانسانية والتنمية وتضع العالم امام معضلة أخلاقية قبل أن تكون سياسية.