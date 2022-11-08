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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: نصيب الدول النامية من الهيدروجين الأخضر مشروعين فقط من أصل 680

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الصراحة والمكاشفة هما السبيل الوحيد للمضي قدما بشكل متسق نحو أهداف حماية البيئة، متابعا: “نصيب الدول النامية من مشاريع الهيدروجين الأخضر لم يتجاوز سوى مشروعين، من أصل 680 مشروعا”.

 

وأضاف "السيسي"، فى كلمته اليوم، الثلاثاء، بقمة مستقبل الطاقة،: “الدول النامية تظل أقل قدرة لضعف تدفقات التمويل والاستمارات الموجة على نحو مستدام، وسيظل علينا مواجهة التحدي الناتج عن توجه بعض الدول لدعم منتجي الهيدروجين الأخضر المحليين على نحو يخفض من تكلفة إنتاجهم، والذي يساهم في إحداث خلل بالسوق العالمية للهيدروجين".

 

ولفت إلى أن الدول النامية تظل أقل قدرة على الاستفادة من مشروعات وفرص الهيدروجين الأخضر، وذلك لضعف قدراتها التكنولوجية وغياب البنية التحتية اللازمة لنقل وتخرزين تجارة الهيدروجين.

 

السيسي الهيدروجين الاخضر مشاريع الهيدروجين الأخضر حماية البيئة اخبار التوك شو

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