إشادة برلمانية بدعوة الرئيس السيسي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.. نواب: تعكس زعامة مصر للعالم.. وتؤكد دور مصر المحوري فى الدفاع عن السلام العالمي

برلماني: مصر حريصة على استقرار السلام العالمى

برلماني يطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في وقف النزاعات

برلماني: دعوة الرئيس السيسي تعكس حرصه على نشر السلام وتحقيق الاستقرار بين شعوب العالم

ثمن عدد من نواب البرلمان دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقف الحرب الروسية – الأوكرانية، خلال كلمته أمس، الاثنين، في افتتاح الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ، مشيرين إلى أن هذه الدعوة تعكس دور مصر المحوري فى مختلف الأصعدة على مستوى العالم.

بداية، أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بالنواب، أن المبادرة التاريخية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من قلب قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية جاءت فى توقيت مناسب للغاية ومن مكان مناسب، وهى فرصة كبيرة أمام المجتمع الدولى لإنهاء هذا الصراع، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على إطلاق هذه المبادرة المهمة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة التاريخية نالت تأييداً كبيراً من المجتمع الدولى.

وقال "أباظة"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، إن هذه الحرب تسببت فى مخاطر متعددة لعدد كبير من العالم، مؤكداً الأهمية الكبيرة لإطلاق الرئيس السيسى لهذه المبادرة من قمة المناخ العالمية حتى يكون العالم كله على وعى وإدراك كاملين بأن مصر حريصة على استقرار السلام العالمى.

وطالب جميع دول العالم المحبة للسلام وروسيا وأوكرانيا بإعطاء أكبر اهتمام لهذه المبادرة لإنهاء معاناة الشعبين الروسى والأوكراني وكل شعوب العالم التى تضررت سلبياً من استمرار هذه الحرب، مشدداً على ضرورة استغلال هذه المبادرة أفضل استغلال لإنهاء هذه الحرب التى استمرت لفترة طويلة.

ووجه أباظة تحية قلبية للرئيس السيسى عندما أكد فى مبادرته أنه لا يبحث عن دور، مؤكداً أن مصر دولة كبيرة والعالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بأن مصر أصبح لها دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والأفريقية والأوروبية.

من جانبه، قال النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع العالم أمام مسئولياته لوقف الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في أزمة اقتصادية ضربت كل دول العالم، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود لوقفها.

وأكد “عبد النبي” أن دعوة الرئيس السيسي بمثابة نداء من مصر لقيادات شعوب العالم في التحرك الناجز للحد من التبعات المتوالية لتلك الحرب على اقتصاديات العالم، كما أنها تنطلق من ثوابت السياسة الخارجية لمصر التي لا تتغير، بحرصها الدائم على دعم الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.

وطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في وقف أي نزاعات حرصا على مستقبل الجميع، مشيرا إلى ارتباط ما دعا إليه الرئيس السيسي، من وقف الحرب، مع توجهات كل الدول في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات سلبية كبيرة على سلاسل الإمداد والغذاء والطاقة، فضلا عن تهديد أجندة العمل المناخي بعرقلة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

وأشاد "عبد النبي" بالتنظيم الرائع لمؤتمر المناخ، مؤكدا أن مصر نجحت في إبهار العالم والمشاركين بقمة المناخ بالتنظيم الرائع للمؤتمر، وما شهدته مدينة شرم الشيخ من تحول للمنظومة الخضراء.

فى سياق متصل، أكد النائب أحمد حسين جودة، عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لضرورة إنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية، جاءت في توقيت مناسب ومناسبة كبيرة وضخمة تضم قادة العالم، لافتاً إلى أن الدعوة تعكس رغبة الرئيس السيسي في وضع حد للخسائر التى يتكبدها العالم يوميا في ظل استمرار هذه الحرب، خاصة الدول النامية التى عانت من تعاقب الأزمات العالمية.

وتابع "جودة" قائلاً: “العالم عندما بدأ يخرج من أزمة كورونا وما خلفته من كساد عالمي وتضخم وخسائر، بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت في جميع دول العالم وخلقت أزمة اقتصادية عالمية يعاني منها، خاصة الدول النامية”، مشيراً إلى أن دعوة الرئيس السيسي تعكس حرصه على أن يعم السلام وتحقيق الاستقرار بين شعوب العالم خلال السنوات الماضية.

وأكد النائب أن كلمة الرئيس السيسي فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية، وضعت العالم أمام مسئولياته وضرورة التوحد من أجل مجابهة التغيرات المناخية من أجل تحقيق هذا الغرض، وإنقاذ كوكب الأرض من مخاطر ارتفاع الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن العالم لديه تحديات ضخمة في ملف التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن قمة المناخ التي تستضيفها مصر تشكل فرصة سانحة لكي تعزز مصر دورها الإقليمي والدولي في مواجهة أزمة تغير المناخ من خلال منظور شامل يقوم على تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الظاهرة.