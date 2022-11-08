سيارات مُخفضة ومحلات.. خطوات الاشتراك في مزاد الخدمات الحكومية

يسعي العديد من المواطنين للحصول على محلات أو وحدات إدارية بسعر مناسب وعليه يمكن الإشتراك فى مزاد تقيمه الهيئة العامة لـ الخدمات الحكومية إحدي الهيئات التابعة لوزارة المالية لبيع محلات ووحدات إدارية ومخبز تابعة لوزارة الإسكان والمرافق بمحافظة السويس.

تفاصيل مزاد الخدمات الحكومية لبيع محلات

ويُقام مزاد الخدمات الحكومية لـ بيع محلات ووحدات إدارية فى 13 نوفمبر بمحافظة السويس، حيث يتضمن مزاد الهيئة العامة لـ الخدمات الحكومية على مايلي :-

- يشمل مزاد بيع محلات ووحدات إدارية ومخبر تابعة لوزارة الإسكان والمرافق، 55 محلا بمشروع إنشاء الـ118 عمارة بحي عتاقة بموقع مدينة الدكتور أحمد زويل المرحلة الثالثة بمساحة 11.25م2 للمحل الواحد.

- يتضمن مزاد الخدمات الحكومية لـ بيع وحدات إدارية 20 وحدة إدارية بمشروع إنشاء الـ118 عمارة بحي عتاقة في مدينة الدكتور أحمد زويل المرحلة الثالثة، بمساحة 78.75 م2 للوحدة الإدارية الواحدة.

- يتضمن مزادات الخدمات الحكومية مخبز بمساحة 165 م2 في مشروع إسكان السويس بمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

شروط مزاد الخدمات الحكومية لبيع محلات

ووفق الهيئة العامة لـ الخدمات الحكومية إحدي الهيئات التابعة لوزارة المالية فإن خطوات دخول المزاد تتضمن مجموعة من النقاط أبرزها :-

- تأمين دخول المزاد سيكون 10000 جنيه

- يلتزم الراغب فى دخول المزاد بـ سداد 10% فور رسوم المزاد

- سداد 90% خلال ثلاث شهور

- تقام جلسة المزاد بقاعة الطوارئ والأزمات أمام المدرسة الثانوية العسكرية بحي السويس وتبدأ الجلسة 12 ظهرا.

- الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية

تفاصيل مزاد الخدمات الحكومية لبيع بضائع

وفيما يخص مزاد الخدمات الحكومية لبيع بضائع جمارك السخنة والسويس الذي يقام فى 16 نوفمبر، يتضمن مجموعة من البضائع مثل الأجهزة الرياضية والنجف والكمامات والأقمشة والرخام والأجهزة الكهربائية والملابس وقطع غيار سيارات.

شروط مزاد الخدمات الحكومية لبيع بضائع

- يعقد مزاد الخدمات الحكومية لبيع بضائع جمارك فى قاعة نادي الجيزة الرياضي بالجيزة

- يتم سحب كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية

- يلتزم الراغب بدخول المزاد بدفع 10 آلاف تأمين دخول المزاد

- سداد 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما

مزاد الخدمات الحكومة لبيع سيارات بأسعار مُخفضة

أما للراغب فى الحصول على سيارات بأسعار مخفضة فإن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ستقيم مزاد علني لبيع سيارات جمارك الإسكندرية والدخيلة وسفاجا ونويبع وأسوان وذلك يوم غدا الأربعاء.

وسيقام مزاد الخدمات الحكومية لبيع سيارات بأسعار مخفضة بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في الجيزة حيث يضم مزاد سيارات جمارك الإسكندرية والدخيلة وسفاجا ونويبع سيارات ملاكي وأتوبيس وميكروباص وبيك أب ماركات مرسيدس وتويوتا وهوندا ولادا وايسوزو ونيسان وبورش وفولكس وبي إم دبليو، وشيفروليه، دودج، كيا، أوبل، جيب شيروكي، فولفو، شيفروليه، وغيرهم حيث يتم بيع تلك السيارات بأسعار رخيصة ومخفضة.

شروط مزاد الخدمات الحكومة لبيع سيارات

هناك مجموعة من الخطوات والتى يجب على الراغب فى دخول المزاد الإلمام بها والتى تتضمن مايلي :-

- سحب كراسة الشروط والمواصفات بسعر 400 جنيه

- يلتزم الراغب فى دخول مزاد الخدمات الحكومية لبيع سيارات بدفع 10000 تأمين دخول المزاد

- يجب سداد 30% فور رسو المزاد

- دفع باقي الثمن خلال 15 يوم

- البيع بدون عمولة والمعاين هي أساس البيع

- البطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها.