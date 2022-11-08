يونيسف تطالب المشاركين في COP27 بمراجعة خططهم للحيلولة دون وقوع كارثة مناخية

طالبت بالوما إسكوديرو رئيسة وفد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في قمة المناخ (COP 27) المشاركين في القمة بمراجعة خططهم المناخية لخفض الانبعاثات بدرجة كبيرة والحيلولة دون وقوع كارثة مناخية.



وقالت إسكوديرو، في تصريحات لها اليوم /الثلاثاء/ على هامش فعاليات قمة المناخ ، إن القمة تمثل فرصة لوضع خارطة طريق موثوقة بها أهداف واضحة لتمويل التكيف مع المناخ ووضع حلول لقضية الخسائر والأضرار.



وتابعت "صغار السن من الأماكن الأكثر تضررا على وجه الأرض يغرقون في التراخي المناخي.. وهذا يكفي.. فالأرواح على المحك .. يحتاج الأطفال إلى العمل الآن من أجلهم"، مشيرة إلى أن الأطفال يعانون بدرجة لم يعاني بها أباؤهم .



ونبهت إسكوديرو إلى أن أزمة المناخ تمس مناطق عديدة حاليا وأن الأطفال يجب أن يكونوا أولوية بالتوازي مع الاستثمار في خدمات اجتماعية مقاومة لظروف المناخ تصل إلى الأطفال الأكثر عرضة للخطر.



وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حذرت ،في بيان، من أن قرابة 27.7 مليون طفل مهددون بخطر الفيضانات في ظل التغير المناخي الذي يؤثر على الكوكب أجمع، وأن أغلب الأطفال المتضررين من الفيضانات خلال العام الجاري هم من الفئات الأكثر ضعفا ويواجهون تهديدات من بينها الموت غرقا وتفشي الأمراض ونقص الماء وسوء التغذية والحرمان من التعليم والتعرض للعنف، مشيرة إلى تفشي سوء التغذية والكوليرا والملاريا والإسهال بين الأطفال خلال عام 2022 بسبب الفيضانات التي تعد الأسوأ منذ عقود.