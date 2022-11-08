رئيس وزراء تشاد يشكر الرئيس السيسي على المجهود الكبير في تنظيم كوب27

أعرب صالح كيزابو رئيس وزراء تشاد عن خالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي للجهود التي قامت به مصر على تنظيم مؤتمر المناخ كوب 27.



وقال كيزابو -في كلمة خلال مشاركته في المائدة المستديرة "الاستثمار في مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر"، والتي تعقد في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop27)- إن "دولة تشاد تنعم بالكثير من موارد الطاقة مثل البترول، وهي تسهم بشكل كبير في ازدهار دولة تشاد.

وتساءل رئيس وزراء تشاد: "هل يمكننا أن نستمر في الخضوع لبعض القرارات الخاصة بتخفيض الاستهلاك الطاقة وفرض قيود في استخدام الطاقة التي لدينا؟".