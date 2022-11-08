أخبار البرلمان.. الفئات المستفيدة من منحة العلاوة الاستثنائية.. حالات جمع ذوى الإعاقة بين أكثر من معاش

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها في العناوين التالية:

عقوبة غش الأغذية.. مسئول عن مخزن بالقاهرة يواجه الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

بالقانون.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فرز المخلفات في غير أماكنها

300 جنيه شهريًا..الفئات المستفيدة من منحة العلاوة الاستثنائية وشروط الحصول عليها| تفاصيل

برلماني: دعوة الرئيس لوقف الحرب الروسية الأوكرانية جاءت في توقيت مناسب

حالات جمع ذوى الإعاقة بين أكثر من معاش وفقا للقانون.. تعرف عليها

برلمانية: دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب الأوكرانية تؤكد دور مصر المحوري

الحظر وتجميد الأموال.. 5 عقوبات للكيانات الإرهابية في القانون

للتجار الجشعين.. الحبس والغرامة عقوبة رفع الأسعار وفقا للقانون