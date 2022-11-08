عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامتان في القدمين يمكن أن تؤدي إلى بتر أحد الأطراف حال تجاهلهما

الكوليسترول
الكوليسترول

يمكن أن يمهد ارتفاع الكوليسترول بصمت الطريق لأحداث قلبية كبرى مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية ، أو البتر إذا تمت تجاهلها ويستخدم الجسم جزيئات الكوليسترول لإنتاج الهرمونات والخلايا ، ولكن ليس كل أنواع الكوليسترول مفيدة للصحة وفقًا لـ NHS Inform ، فإن وجود مستويات عالية جدًا من الدهون في دمك يمكن أن يكون ضارًا بشكل كبير بصحتك ، ولكنه نادرًا ما يسبب علامات واضحة.

 الكوليسترول

غالبًا ما تتميز إحدى أولى المضاعفات الرئيسية لارتفاع الكوليسترول ، والمعروفة باسم مرض الشريان المحيطي (PAD) ، قد يكون الألم في القدمين عند الراحة علامة على انسداد الشرايين وقد يكون بطء القلب من بين العلامات الأولى التي تشير إلى ارتفاع حاد في الدهون.


عندما تتأثر الأنسجة ، قد تحدث قروح غير قابلة للشفاء أو غرغرينا ، مما قد يتسبب في تحول القدم إلى اللون الأحمر أو الأسود أو الأرجواني.

وتجدر الإشارة إلى أن القرحة الشريانية يمكن أن تصيب أي شخص ، لكنها أكثر انتشارًا بين مجموعات الأشخاص المصابين بداء السكري أو ارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم.

 الكوليسترول

هذا لأن هذه المجموعات تميل إلى ضعف الدورة الدموية في القدمين والساقين وعندما يتم إعاقة الدورة الدموية ، يزداد الضغط داخل الأوردة .

الكوليسترول ارتفاع الكوليسترول النوبات القلبية السكتة الدماغية أنواع الكوليسترول مرض الشريان المحيطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا قاسم ماتت.. قصة وفاة "عروسة الإسكندرية" تلهب السوشيال ميديا

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

شوبير: خناقة قادمة شديدة جدا بين الأهلي والزمالك لهذا السبب

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

العالم كله سيخسر.. التلفزيون الرسمي الروسي يدعو لتوجيه ضربة نووية لـ بريطانيا

موضوعات متعلقة

يجب زيارة الطبيب فوراً ..الألم في هذه المناطق علامة على سرطان البروستاتا

لحرق أفضل.. أنسب وقت للذهاب للجيم| تعرف عليه

جلد أسود.. إلهام شاهين تتألق في إطلالة رياضية من أمريكا.. شاهد

ردًا على شائعات انفصالهما.. أجمل إطلالات إيمي سمير غانم مع حسن الرداد

بعد تعرضها للتنمر .. 10 إطلالات أثارت الجدل لهيفاء وهبي

الحق نفسك .. عادات تسبب الإصابة بسكر الدم يجب التوقف عنها فورا

بعد إعلان شمس الكويتية إصابتها بأزمة صحية خطيرة.. معلومات صادمة عن المرض

في أسبوعين.. أسرع ريجيم خارق لنحت قوامك

ترشيحاتنا

نورة الكعبي: «أبدع نشر» دعم للمبدعين وتعزيز لصناعة النشر

متجردة من ملابسها..الأمن الإدارى يمنع سائحة من التقاط صور أمام أبوالهول

بداية الموسم الشتوي.. الزراعة: خطوات استباقيه للحد من خطر الآفات الزراعية

تزامنا مع قمة المناخ..مشروع قانون جديد يخرج للنور لصناعة سيارات صديقة للبيئة|تفاصيل

مُقدم شهير يكشف شرط استمرار محمد صلاح في ليفربول حال شراء النادي

رئيس الصين: تعزيز التدريبات العسكرية والاستعداد لأي حرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب النازية.. لون ماسك يثير غضب المستخدمين.. شاهد

علامتان في القدمين يمكن أن تؤدي إلى بتر أحد الأطراف حال تجاهلهما

بالأسود الجريء.. ابنة ماجد المصري تثير الجدل بهذه الصورة

بعد ولادته بساعات.. أول صورة لـ مالك ابن أفشة.. شاهد

فيديو

نهلة سلامة تكشف تفاصيل دورها فى "حضرة العمدة" مع روبى.. فيديو

تطورات جديدة في قضية شيماء جمال.. صديق زوجها يطعن في حكم إعدامه|فيديوجراف

الحق نفسك.. تعرف على شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين| فيديو جراف

لماذا في هذا التوقيت؟ كواليس الانفصال الفني بين شيرين عبدالوهاب ومدير أعمالها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

اﻟﻤﺰﻳﺪ