علامتان في القدمين يمكن أن تؤدي إلى بتر أحد الأطراف حال تجاهلهما

يمكن أن يمهد ارتفاع الكوليسترول بصمت الطريق لأحداث قلبية كبرى مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية ، أو البتر إذا تمت تجاهلها ويستخدم الجسم جزيئات الكوليسترول لإنتاج الهرمونات والخلايا ، ولكن ليس كل أنواع الكوليسترول مفيدة للصحة وفقًا لـ NHS Inform ، فإن وجود مستويات عالية جدًا من الدهون في دمك يمكن أن يكون ضارًا بشكل كبير بصحتك ، ولكنه نادرًا ما يسبب علامات واضحة.

الكوليسترول

غالبًا ما تتميز إحدى أولى المضاعفات الرئيسية لارتفاع الكوليسترول ، والمعروفة باسم مرض الشريان المحيطي (PAD) ، قد يكون الألم في القدمين عند الراحة علامة على انسداد الشرايين وقد يكون بطء القلب من بين العلامات الأولى التي تشير إلى ارتفاع حاد في الدهون.



عندما تتأثر الأنسجة ، قد تحدث قروح غير قابلة للشفاء أو غرغرينا ، مما قد يتسبب في تحول القدم إلى اللون الأحمر أو الأسود أو الأرجواني.

وتجدر الإشارة إلى أن القرحة الشريانية يمكن أن تصيب أي شخص ، لكنها أكثر انتشارًا بين مجموعات الأشخاص المصابين بداء السكري أو ارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم.

الكوليسترول

هذا لأن هذه المجموعات تميل إلى ضعف الدورة الدموية في القدمين والساقين وعندما يتم إعاقة الدورة الدموية ، يزداد الضغط داخل الأوردة .