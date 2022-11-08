نشرة المرأة والصحة.. أبرز الصور الصادمة لشيرين .. خبيرة اتيكيت تتحدث عن أصول أكل المحشى والمخلل فى الدول العربية

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

بعد الكشف عن تعرضها لمؤامرة.. صور صادمة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل، بعد أزمتها الأخيرة وخروجها من مستشفى الأمراض النفسية، كما أنها أعلنت فى بيان رسمى عن مقاضاه شقيقها و تعرضها لمؤامرة كبيرة.



بعد أزمتها مع شقيقها .. صور تكشف قصة حب شيرين وحسام حبيب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل، بعد أزمتها الأخيرة وخروجها من مستشفى الأمراض النفسية، وأعلنت فى بيان رسمى مقاضاة شقيقها وتعرضها لمؤامرة كبيرة.



خبيرة إتيكيت لـ«صدى البلد»: أكل المحشي والمخلل بالشوكة والسكينة يختلف بين الشعوب



فى الاونة الاخيرة زاد الكثير من الشعوب العربية فى الاهتمام بالإتيكيت، كما أصبح حديث السوشيال ميديا.

وتحدث خبيرة الإتيكيت هايدي سلامة، موقع “صدى البلد” ،عن بعض نقاط الإتيكيت، وبالأخص عن رأيها بأكل المخلل والكشرى بالشوكة والسكينة.