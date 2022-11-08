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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي يشاهد فيلماً تسجيلياً عن التحول الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية|فيديو

 يشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فيلماً تسجيلياً عن  التحول الأخضر ، لمواجهة التغيرات المناخية.

وفي سياق متصل ، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أزمة الطاقة التي يمر بها العالم فرض على العالم تحدياً حقيقياً، في تأمين إمدادات الطاقة التي تحتاجها الدول، وذلك دون الأخلال أو التراجع عن الأهداف التي تم التوافق عليها،و السياسات الوطنية التي نساهم من خلالها في هذا الجهد.

الهيدروجين الأخضر 

وأضاف السيسي، خلال كلمته في جلسة بعنوان مستقبل الطاقة، أن الهيدروجين الأخضر أحد أبرز الحلول على صعيد التوجه نحو الأقتصاد الأخضر ن خلال السنوات القادمة، و الذ يمثل فرصة حقيقية للتنمية الأقتصادية المتوافقة مع جهود مواجهة تغير المناخ و أهداف أتفاق باريس.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الكثير من الدول بدأت في إتخاذ خطوات جاده في هذا الاتجاه، من خلال صياغة سياسات وطنية للهيدروجين، أو وضع أهداف زمنية طموحة، للأنتقال التدريجي للهيدروجين الأخضر ، كمصدر رئيسي للطاقة، من خلال الأنتاج المحلي، أو الأستيراد من الخارج.

وأشار السيسي إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي أدركت مبكراً، الفرص المتاحة في هذا المجال، و ذلك إستناداً لإمكانياتها الهائلة في إنتاج الطاقة النظيفة، والتي ستحولها إلى مركزاً عالمي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر، على المديين المتوسط و البعيد.

وأعلن الرئيس السيسي عن إطلاق المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر، بقدرة مئة ميجاوات ، بالعين السخنة.
 

 

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