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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء النرويج: مصر ستدعم التحول للهيدروجين الأخضر في أوروبا

مصر- علم
مصر- علم

أكد رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستورة، أن مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) سيكون له تأثير كبير لمعالجة أزمة المناخ، مشيرا إلى أن مصر ستدعم التحول للهيدروجين الأخضر في أوروبا.

وأعرب، خلال جلسة حول افتتاح المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على هامش القمة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فخره بكافة الإجراءات التي اتخذتها مصر في مجال الطاقة لاستخدام الطاقة النظيفة، مؤكدا أنها وضعت مصر في مصاف الدول التي تتخذ إجراءات عملية وواقعية مما يعطي أساسا كبيرا للاستثمارات في مصر مع اتخاذ ريادة الأعمال تجاه التحول الأخضر، ليس فقط في مصر ولكن في إفريقيا والعالم أجمع.

وعبر عن قناعته بأن مشروعات "سكوتك" في مصر سوف تصنع وتتيح الكثير من الفرص في مجال قطاع الهيدروجين الأخضر في المنطقة، فضلا عن تنمية الاقتصاد المنطقة لإنتاج الأمونيا الخضراء على المدى البعيد.. كما ستتيح فرص التدريب والعمل وتنمية القدرات المختلفة.

كما أعرب رئيس الوزراء النرويجي عن تطلعه في استمرار الحوار مع مصر والحكومة والجهات الصناعية المصرية بشأن الأمونيا الخضراء.. وكيفية استخدام الهيدروجين الأخضر وإنتاجه في مصر بعد انتهاء أعمال المؤتمر.

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