مصر والبحرين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع الفضاء

وقع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صلاح الدين صدقي، مع وزير المواصلات والاتصالات البحريني محمد بن ثامر الكعبي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع الفضاء.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الثلاثاء، أن توقيع المذكرة جاء على هامش انعقاد الاجتماع الثامن للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، والذي افتتح أعماله محمد الكعبي في قاعدة الصخير الجوية بالبحرين، بمشاركة وفود من 14 دولة عربية.

وأضافت أن المذكرة تهدف إلى توطيد سبل التعاون بين البلدين بقطاع الفضاء وتبادل المعلومات بينهما، إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة تخدم قطاع الفضاء بين الجانبين، وتسهيل تنمية الموارد البشرية وتبادل الخبرات بينهما.

كما تهدف المذكرة إلى تبني مبادرات تجمع الطرفين تسهم في تنمية مجال الفضاء من ناحية التطور التكنولوجي وبناء الأقمار الصناعية وتعزيز وتطوير تقنيات الفضاء.

