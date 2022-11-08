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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باطلالة كلاسيك.. منة عرفة تخطف أنظار متابعيها

منة عرفة
منة عرفة

شاركت الفنانة منه عرفة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام صورة من أحدث ظهور لها.


ظهرت منة من خلالها بإطلالة جذابة وناعمة، وارتدت بدلة سوداء كلاسيك، ومن الناحية الجمالية اعتمدت أن يكون المكياج بسيط، وقامت برسم عينها باللون الأسود ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي واختارت أن يكون شعرها مرفوع لأعلى.

أثارت الفنانة منة عرفة وطليقها محمود المهدي، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان انفصالهما للمرة الثالثة، حيث تبادل الثنائي اتهامات الخيانة، فيما قرر محمود المهدي نشر محادثات خاصة تكشف حقيقة اتهامات الخيانة التي تعرض لها!!.


شاركت الفنانة منة عرفة فى مسلسل شارع 9 بجانب الفنانة رانيا يوسف، وتدور أحداث المسلسل فى حى من أرقى أحياء القاهرة، وهو حى المعادى وتحديداً شارع9، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية، ويلقى الضوء على العديد من المشاكل التى تهم الاسرة المصرية، ومنها علاقة الأب بأبنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت ومشاكل الزواج العرفى .


شارك فى البطولة كلًا من: رانيا يوسف، محمود عبدالمغنى، أحمد وفيق، منة عرفة،احمد سلامة، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، ماجد شريف.

 

 

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IMG_٢٠٢٢١١٠٨_١٥٥١٤٤
مسلسل شارع 9 بدلة سوداء تخطف انظار متابعيها بإطلالة جذابة الفنانة منة عرفة إطلالة كلاسيك

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