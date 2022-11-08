أميرة المكوجية: أولادني يفتخرون بي وبمهنتي

قالت أميرة فضل التي تعمل مكوجي؛ إن منطقة السيدة زينب من أعرق مناطق القاهرة وأهلها يتميزون بمساعدة “الستات الشقيانة"؛ مضيفة أن أولادها يفتخرون بها وبعملها.

وأضافت أميرة فضل خلال لقائها في برنامج حكاية مصرية المذاع على قناة صدى البلد الفضائية مع الفنانة هالة فاخر؛ أن زوجها توفى ولم يترك لها أي شيء وكانت تأخذ معاش والدها 600 جنيه، وهو مبلغ صغير لا يكفي لتعليم أولادها وتربيتهم.

وأوضحت أميرة، أنه لم يساعدها أي أحدا سواء من أهلها أو أهل زوجها؛ مضيفة أنها تتعرض أحيانا للمضايقات من أهل السوء وبعض البلطجية، لكنها اعتادت على حماية نفسها لأنها أرملة منذ أكثر من 22 سنة واعتادت على وجودها بمفردها في المنزل.