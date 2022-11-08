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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

صبحي يناقش استعدادات اتحاد الرياضات الإلكترونية لإطلاق حزمة من المسابقات

صدى البلد

اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء بمكتبه بديوان الوزارة، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية برئاسة شريف عبد الباقي؛ لبحث استعدادات الاتحاد لإطلاق مجموعة من المسابقات والبطولات خلال الفترة المقبلة والاستعدادات للبطولات الدولية.

تناول اللقاء الترتيبات المتعلقة لإطلاق أول بطولة محلية كبرى للرياضات الإلكترونية لـ لعبة "FREE FIRE" في مصر تحت شعار " FREE FIRE: The Battle of Egypt"، والتى تقام على مدار  شهري أغسطس وسبتمبر ٢٠٢٢م، وتبلغ مجموع جوائزها ٥٠٠ ألف جنيه مصري.

وخلال جدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على انتشار الألعاب الإلكترونية بشكل كبير وسط النشء والشباب، ودورها على صعيد  صناعة تطوير وبرمجة الألعاب الالكترونية، ومساهمتها في نمو الاقتصاد من حيث قيمة المبيعات المباشرة، والتشجيع على الابتكار والإبداع، وتطوير التكنولوجيا.

أشار الوزير إلى الدعم الكبير الذى تقدمه الوزارة لاتحاد الرياضات الإلكترونية ، والمتابعة بشكل دوري مع مجلس الإدارة فيما يخص المسابقات والبطولات الالكترونية الكبرى والتوسع فى تنفيذها على مستوى الجمهورية كون الألعاب الإليكترونية تجد إقبالاً كبيراً من النشء والشباب، مبيناً أن الفترة المقبلة سوف تشهد انطلاقة قوية للاتحاد بالتعاون مع الوزارة.

فيما قدم شريف عبد الباقي رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، الشكر إلى  وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير لاتحاد الألعاب الإلكترونية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الاتحاد يحرص على تكثيف المسابقات الإليكترونية في عدد من اللعبات على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف عبد الباقي أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة على مستوى الرياضات الإلكترونية في مصر، انطلاقاً من التعاون بين الاتحاد والوزارة والمنظمين واللاعبين وبعض المؤسسات الأخرى، لتنظيم العديد من البطولات.

حضر الاجتماع من وزارة الشباب والرياضة ، الدكتور سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، أمين صندوق اتخاد الرياضات الإليكترونية، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، ومحمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية.

كما حضر من مجلس إدارة اتحاد الألعاب الإلكترونية كلا من محمد وردة ، أمنية يحيى وراشد المزيني وعبد الله جمال أعضاء مجلس الإدارة، ومحمود عطية مدير الاتحاد.

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