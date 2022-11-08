تأهل منتخب القوس والسهم لنهائي البطولة الأفريقية بجنوب أفريقيا

تأهل المنتخب المصري للقوس والسهم لنهائي البطولة الأفريقية الثانية عشرة المقامة في جنوب أفريقيا تستمر منافساتها حتى العاشر من الشهر الجاري.

وفاز منتخب مصر على نظيره الكيني بنتيجة 6-0 في مجموع مباريات الدور نصف النهائي ليتأهل للدور النهائي لمواجهة المنتخب الجنوب أفريقي غدا الأربعاء، بعدما تغلب الأخير على الجزائر بنتيجة 6-0 أيضا في الدور قبل النهائي.

ويمثل المنتخب مصر للقوس والسهم في منافسات الفرق كل من علي عبد البر و بهاء عمرو وأحمد حجاب.

ويترأس بعثة المنتخب اللواء وليد ميلجي عضو مجلس الإدارة، وتضم البعثة كل من، الدكتور ماجد محيي المدير الفني للمنتخب، بالإضافة إلى اللاعبين، أحمد فخري وعلي عبد البر ويوسف طلبة وبهاء عمرو وأحمد حجاب.