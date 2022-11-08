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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء أندورا يطالب كافة الأطراف بالوفاء واحترام اتفاق باريس للمناخ

رئيس وزراء أندورا
رئيس وزراء أندورا

طالب رئيس وزراء أندورا، كزافييه إسبوت زامورا، كافة الأطراف بأن توفي وتحترم اتفاق باريس للمناخ نصا وروحا منذ اعتماده في 2015.

وأضاف زامورا، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) بمشاركة دولية واسعة في شرم الشيخ، أنه لا يمكننا أن نخيب آمال شعبنا وشبابنا الذين يتوقعون أنشطة محددة وطموحة تهدف إلى ضمان وحماية مستقبل العالم الذي سنتركه لهم.

وأشار إلى أن بلاده التزمت بخفض انبعاثاتها للغازات الدفيئة وأن تصل إلى الحياد الكربوني وأن تضع إجراءات للتكيف في إطار الحلول التكنولوجية وعلى أساس الحلول التي تستند إلى الطبيعة بالعمل مع الفاعلين داخليا من خلال العمل متعدد الأطراف، لافتا إلى أن هذا لا يكفي لمواجهة التحديات المتمثلة في الإحترار العالمي.

واعتبر أن بلاده دولة جبلية ويتم الشعور بقوة بآثار التغير المناخي، ولا بد أن نفكر في أسس الحفاظ على المناخ في هذه المناطق الجبلية خلال الأعوام المقبلة.
 

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