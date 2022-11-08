رئيس وزراء موناكو يشيد بالحضارة المصرية القديمة وتحديها لقيود المناخ الصعبة

أكد رئيس وزراء موناكو بيير درتو، ضرورة دعم الدول النامية لتمويلهم لما بعد 2025 لمواجهة التغير المناخي.

وأشاد درتو، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، بالحضارة المصرية القديمة التي استطاعت تحدي ظروف بيئية صعبة وبها قيود عديدة بفضل ذكاء ومهارة المصريين القدماء، داعيا المجتمع الدولي للاقتداء بهم والخروج من التفكير التقليدي والإبداع والابتكار في إطار مجتمعات متضامنة بصورة أكبر.

وقال إنه "تم منع الوقود الأحفوري في المباني واستبدل بوقود نظيف ليكون هناك طاقة حرارية متجددة لخدمة المباني، من أجل التدفئة والتبريد، وتم تقليل استخدام البلاستيك".

وأضاف أن بلاده دعمت الشركات العامة والخاصة لخفض انبعاثات الكربون ب 25 مليار خلال العام الماضي، مضيفا أن حجم الكوارث الطبيعية الأخيرة مثل الفيضانات في باكستان والجفاف في أفريقيا والأعاصير في الأمريكيتين هو دليل صارخ على أن التغير المناخي يؤثر على الجميع دون تمييز.

