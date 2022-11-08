عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء موناكو يشيد بالحضارة المصرية القديمة وتحديها لقيود المناخ الصعبة

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

أكد رئيس وزراء موناكو بيير درتو، ضرورة دعم الدول النامية لتمويلهم لما بعد 2025 لمواجهة التغير المناخي.

وأشاد درتو، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، بالحضارة المصرية القديمة التي استطاعت تحدي ظروف بيئية صعبة وبها قيود عديدة بفضل ذكاء ومهارة المصريين القدماء، داعيا المجتمع الدولي للاقتداء بهم والخروج من التفكير التقليدي والإبداع والابتكار في إطار مجتمعات متضامنة بصورة أكبر.

وقال إنه "تم منع الوقود الأحفوري في المباني واستبدل بوقود نظيف ليكون هناك طاقة حرارية متجددة لخدمة المباني، من أجل التدفئة والتبريد، وتم تقليل استخدام البلاستيك".

وأضاف أن بلاده دعمت الشركات العامة والخاصة لخفض انبعاثات الكربون ب 25 مليار خلال العام الماضي، مضيفا أن حجم الكوارث الطبيعية الأخيرة مثل الفيضانات في باكستان والجفاف في أفريقيا والأعاصير في الأمريكيتين هو دليل صارخ على أن التغير المناخي يؤثر على الجميع دون تمييز.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا قاسم ماتت.. قصة وفاة "عروسة الإسكندرية" تلهب السوشيال ميديا

فضيحة في مؤتمر سناء سيف| سيدة توجة الحضور بكيفية التظاهر والاحتجاج

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

عرض عربي ضخم لشراء نادي ليفربول.. تفاصيل

شوبير: خناقة قادمة شديدة جدا بين الأهلي والزمالك لهذا السبب

إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي .. الوزراء يحسم الجدل

رد فعل فيتوريا على أداء زيكو في أول مران مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

خالد الجندي: وزير الأوقاف حول المساجد لأندية للبسطاء

ترامب: أمريكا فقدت مكانتها في العالم.. والثلاثاء القادم يحمل مفاجأة

البحرين تصدر قرارا بإنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية |تفاصيل

حقيقه اقتراب انضمام نجم المصري للزمالك بالميركاتو الشتوي ..تفاصيل

روسيا تلجأ لتكتيك أنياب التنين في أوكرانيا.. وتستعد لتكبد خسائر فادحة

14 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورة إيمي سمير غانم.. ما علاقة شكل الأنف بعلامات الحمل؟

صور حقيقية أم مفبركة؟.. حقيقة عودة شيرين لحسام حبيب وانتقامها من شقيقها

حريق سانت إلمو.. طيار أمريكي يوثق ظاهرة مرعبة ببن السحب وقت الإعصار

مش بس الكرنب والقرنبيط .. 19 عادة تسبب الغازات وانتفاخ البطن

فيديو

مريت بظروف صعبة..حسن الرداد يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل فيلمه "تحت تهديد السلاح"

استخدم السلاح ضد أخته.. شيرين عبد الوهاب تقاضي شقيقها.. فيديوجراف

نهلة سلامة تكشف تفاصيل دورها فى "حضرة العمدة" مع روبى.. فيديو

تطورات جديدة في قضية شيماء جمال.. صديق زوجها يطعن في حكم إعدامه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ