شق رأسها وحرق جسمها.. تفاصيل مروعة في مقتل سيدة على يد زوجها بحلوان.. فيديو

بلاغ اختفاء زوجة في حلوان من قبل أهلها.. كشف عن جريمة زوجها الذي سلك طريق الشيطان ووضع مخططا للخلاص من زوجته معللا بذلك الخلافات والنكد المستمر، فقام بقتلها بعد ان شق راسها الى نصفين ثم أحرق جثتها امام ابناءها لإخفاء معالمها ظنا منه أنه الطريق للهروب من جريمته.

صدى البلد انتقل على الفور لكشف تفاصيل الحادث من خلال الحديث مع اشقاءها، والذين اكدو انهم تقدموا ببلاغ بالاختفاء، لتتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على زوجها الذى حاول الهروب من القضية مدعيا ان زوجته توفت إثر نشوب حريق بمنزلها.

وأضافت شقيقة الزوجة المتوفية أن رجال المباحث انتقلوا على الفور إلى محل الواقعة، وبمعاينة المنزل وسؤال الزوج الذى أكد أن أنبوبة البوتجاز انفجرت في وجه زوجته ما أسفر عن وفاتها، وبإجراء رجال المباحث للتحريات تبين أن رواية الزوج مغلوطة.

وقالت أن رجال المباحث كشفوا أن واقعة الوفاة بها شبهة جنائية، وإعادة مناقشته وأقر بقتل المجني عليها لوجود خلافات بينهم بسبب رغبته في إعادة طليقته إلى عصمته، واعترف بنشوب مشادة كلامية بينه وبين زوجته قام على إثرها بضربها على رأسها بواسطة سلاح أبيض "بلطة" ما أسفر عن شق رأسها، ثم حاول إخفاء معالم الجريمة فأشعل النيران في جسدها كي تبدو الواقعة وكأنها حريق شبَّ في المنزل.