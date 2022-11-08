الري: أنظمة الإنذار المبكر مهمة لمواجهة الكوارث المناخية بالدول الأفريقية

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى جلسة "تنمية التعاون الدولى فى مواجهة التغيرات المناخية"، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

وأكد “سويلم”، ضرورة تحويل الخطط الموضوعة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى مشروعات يتم تنفيذها على الأرض ، مشيراً إلى أن المياه هى المحور الرئيسى للتنمية بالدول الافريقية التى تعد الأكثر تأثراً بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية مع أنها الدول الاقل تسبباً فى الإنبعاثات المسببة لهذه التغيرات.

وأوضح أننا نسعى لدمج قضايا المياه مع العمل المناخي، ولذلك فقد حرصت مصر على عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه هذا العام تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى"، كما تم تنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالمياه خلال مؤتمر المناخ الحالى والمتمثلة فى تنظيم جناح للمياه يمتد لـ ١٠ أيام ويتضمن ٧٠ حدثا متنوعا لمناقشة قضايا المياه، إضافة إلى تنظيم "يوم للمياه" والذى سيتم خلاله الإطلاق الرسمى لمبادرة التكيف مع التغيرات المناخية ، والتى سينتج عنها تنفيذ مشروعات على الأرض فى الدول الإفريقية.

وأشار إلى أهمية وجود أنظمة للإنذار المبكر للتعامل مع الكوارث المناخية المتطرفة بالدول الأفريقية، مؤكداً أن مصر تمتلك بنية تحتية وفنية قوية فى مجال بناء القدرات، مع حرص مصر الدائم على تقديم الدعم فى هذا المجال للدول الإفريقية الشقيقة وإستعداد مصر لتكون مركزاً إفريقيا فى مجال بناء القدرات.