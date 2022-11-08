رئيس الوكالة المصرية يؤكد أهمية إنشاء اتحاد عربي قوي في قطاع الفضاء العالمي

قال الدكتور شريف صدقي رئيس وكالة الفضاء المصرية، إن هناك حاجة لوجود اتحاد عربي قوي في قطاع الفضاء العالمي، والعمل من أجل إيجاد حلول تخدم التنمية المستدامة، وتطوير تكنولوجيا عربية في ظل اتحاد فضائي عربي.

وأشارت الوكالة - في بيان أصدرته اليوم - إلى أن ذلك جاء في كلمته خلال اجتماع المجموعة العربية للتعاون الفضائي الذي عقد اليوم بقاعدة الصخير الجوية بالبحرين وافتتح فعالياته محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات البحريني.

وأوضح رئيس وكالة الفضاء المصرية أن هذا الاجتماع يؤكد وجود تعاون عربي كبير في مجال قطاع الفضاء وصناعات الفضاء وتكنولوجيا الفضاء، قائلاً إن مستقبل القطاع الفضائي هو مستقبل واعد حيث تأتي مشاركة الدول المختلفة في هذا الاجتماع الذي يقام على أرض مملكة البحرين ليفتح آفاقا كبيرة للتعاون، مؤكدا أهمية تنمية أجيال جديدة من الشباب القادر على تطويع وتطوير تكنولوجيا الفضاء، فكل دولة مشاركة لديها إنجازات ملموسة في قطاع الفضاء، وبتكامل الجهود بين الدول سيكون هناك حتما إنجازات أكبر تعزز بصمة الدول العربية في مجال الفضاء.

وأشار الدكتور شريف إلى أهمية الاتفاقية التي وقعت على هامش الاجتماع والتي جمعت الهيئتين المعنيتين بقطاع الفضاء بين كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ، وهي اتفاقية مهمة جدا ، تفتح أبواب التعاون المشترك، وتعزيز التعاون في مجالات مختلفة تتعلق بتطوير أقمار صناعية بتكنولوجيا عربية تحقق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.

من جانبه، أكد الوزير محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات البحريني أهمية التوجه لتأسيس قطاع فضائي وطني مستدام، حيث ستسهم التوصيات والقرارات الصادرة من هذا الاجتماع في خدمة قطاع الفضاء العربي وتعزيز وجوده على المستوى العالمي.

ونقل الوزير، خلال كلمته الافتتاحية للمشاركين في الاجتماع، تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وتحيات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقال إن مملكة البحرين تسعد باستضافتها للاجتماع الثامن للمجموعة العربية للتعاون الفضائي والذي يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ويحقق تطلعات شعوب الدول الأعضاء لتحقيق التكامل بين الدول العربية في مختلف القطاعات ومنها قطاع الفضاء.

وأضاف أن هذا الاجتماع يعقد على هامش النسخة الخامسة من معرض البحرين الدولي للطيران والذي ينطلق غدا حيث تنظم مملكة البحرين هذا المعرض كل عامين وتشارك فيه كبريات شركات قطاعي الطيران والفضاء.

وأشار الى ان هذه النسخة من المعرض تشهد مشاركة واسعة من شركات ووكالات الفضاء من الدول الشقيقة والصديقة ويأتي على رأسها الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الأمارات للفضاء ووكالة الفضاء المصرية.

وأوضح الدكتور محمد العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بالبحرين أن هذا الاجتماع يعتبر الأول الذي يعقد خارج بلد الرئاسة، دولة الإمارات العربية المتحدة، للمجموعة العربية للتعاون الفضائي.

وأعرب عن فخره بمشاركة مملكة البحرين مع باقي دول الخليج في تأسيس هذه المجموعة، وهو يمثل خطوة جديرة بالاشادة لكون مملكة البحرين بدأت في أخذ مكانها بين الدول واحتضانها لمثل هذه الفعاليات النوعية والمهمة.

وقال العسيري إن إقامة هذا الاجتماع على هامش معرض الطيران يؤكد دور الهيئة في خدمة قطاع الفضاء في البحرين ،ويحقق توجهات القيادة الحكيمة في أن تكون مملكة البحرين في ريادة الدول التي تعمل في قطاع الفضاء.

ولفت إلى أن الاتفاقية المبرمة اليوم مع وكالة الفضاء المصرية ستسهم في توسيع التكامل العربي في قطاع الفضاء ، وتعزيز التعاون بين الوكالات العربية.



وأكد العسيري توجه الهيئة لتحقيق المزيد من الانجازات حيث يعمل فريق البحرين على بناء حمولات تركب على أقمار صناعية، وبناء حمولة تنقل على متن مسبار لتهبط على سطح القمر، إذ تتطلع الهيئة إلى رفع علم مملكة البحرين على أحد المستكشفات التي ستهبط على سطح القمر، ويتم حاليا العمل على استكمال الاجراءات لتحقيق هذا الهدف، فعلى الرغم من قصر عمر الهيئة الذي لم يستكمل الثمان سنوات إلا أن الخطط والمشاريع التي يتم العمل عليها تصل إلى مستوى متقدم جدا من المنافسة والانجاز.

