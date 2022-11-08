السلطات الأمريكية تحذر من إعصار "نيكول" على الساحل الشرقي لفلوريدا

أصدرت السلطات الأمريكية، تحذيرًا من إعصار "نيكول" على الساحل الشرقي لولاية فلوريدا، حيث تتجه العاصفة شبه الاستوائية.

وتقول صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن العاصفة ستكون قريبة من قوة الإعصار عند وصولها إلى اليابسة على ساحل المحيط الأطلسي لفلوريدا ليلة الأربعاء.

وقد تبدأ الأمطار والرياح القوية والفيضانات الساحلية على طول الساحل الشرقي لفلوريدا في وقت مبكر من يوم الأربعاء، مع قرب الإعصار وخاصة في الليل.

التحذيرات من العواصف المدارية سارية المفعول بالنسبة لبقية الساحل الشرقي لفلوريدا شمال ميامي، وكذلك ساحل جنوب جورجيا، مما يشير إلى احتمالية عالية لتأثيرات العواصف الاستوائية.

