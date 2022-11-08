السيد القصير: الأراضي الزراعية تقدر بنحو 9.5 مليون فدان

أكد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك مشروعات لاستصلاح الصحراء في شمال سيناء بمساحة نصف مليون فدان.



وأضاف السيد القصير، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأراضي الزراعية تقدر بنحو 9.5 مليون فدان، متابعا أن لدينا استراتيجية زراعية متكاملة سواء في المجال الحيواني.

الزيادة السكانية تلتهم كل الإنتاجية الزراعية



وتابع الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزيادة السكانية تلتهم كل الإنتاجية الزراعية، لافتا إلى أن نعمل على دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال التوسع الأفقي في الزراعة.

