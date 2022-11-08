مستشار وزير الخارجية الأوكراني: الرئيس السيسي قائد حكيم

قال مستشار وزير الخارجية الأوكراني، جيفهن ميكتنكو، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد قوي وحكيم، ومحترم جدا في أنحاء العالم، ومعروف بنشاطات مختلفة بما في ذلك بناء مصر الجديدة، وكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع مستشار وزير الخارجية الأوكراني، عبر "زووم" لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أن أوكرانيا لديها وفدا بقمة المناخ في شرم الشيخ برئاسة وزير البيئة في أوكرانيا، متابعا: "خلال أشهر الحرب ليس لدينا طيران، ولكن قبل الحرب كان هناك طائرات كثيرة من أوكرانيا تذهب لشرم الشيخ.

وأضاف، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الحرب في أوكرانيا تدل على حكمته ، وخبرته العسكرية .

وأردف، أن الرئيس الأوكراني قال أن أوكرانيا تحب السلام ، وهي أرض سلام ، ونريد انسحاب القوات الروسية ، وتقديم تعويضات لأوكرانيا عن أثار التدمير الهائل للبنية التحتية .

