حاكم طوكيو: اليابان تدعم تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بمصر..فيديو

أكدت يوريكو كويكي حاكم طوكيو وعضو الوفد الياباني في قمة المناخ، أنه هناك العديد من الصعوبات والكوارث الطبيعية التي تحدث في العالم بسبب تغير المناخ .

وقالت يوريكو كويكي في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الحكومة المصرية تدير قمة المناخ بشكل جيد ".

وتابعت يوريكو كويكي:" نأمل ان تتوصل قمة المناخ في شرم الشيخ إلى إجراءات تنفذ على ارض الواقع ".

وأكملت يوريكو كويكي:" قمة شرم الشيخ هي قمة التنفيذ وهذا الأمر مطلوب بشكل ضروري ونحن تباحثنا ودخلنا في نقاشات لسنوات كثيرة وحان الوقت للتنفيذ ".

ولفتت يوريكو كويكي:" طوكيو بها 14 مليون نسمة ونعمل على طرح لوحات الطاقة الشمسية الإجبارية للوحدات السكنية المبنية حديثا كي نتحول للطاقة النظيفة ".

واكملت يوريكو كويكي:" الحكومة اليابانية تدعم تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة المتجددة النظيفة في مصر ".