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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكثر 3 أعراض شيوعًا في الصباح تنذر بإصابتك بالسرطان

السرطان
السرطان

قد تشير الأعراض التي تظهر في الصباح إلى انتشار السرطان بأجزاء مختلفة من الجسم ، في بعض الحالات مثل العديد من الأمراض ، يميل السرطان إلى الظهور بمجموعة ثابتة من الأعراض التي تزداد سوءًا بمرور الوقت.. إليك أكثر 3 أعراض شيوعًا في الصباح مؤشر لإصابتك بالسرطان .

الإرهاق

 في بعض الأحيان ، قد تكون شدة بعض العلامات أكبر في الصباح ، ما يجعلها أكثر وضوحًا عند الاستيقاظ.. ومن المرجح أن تظهر 3 علامات في الساعات الأولى من اليوم.

تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة : إن الإرهاق شائع جدًا لدى المصابين بالسرطان ، ويمكن أن يكون أكثر الأعراض إزعاجًا ويمكن أن يؤثر التعب المرتبط بالسرطان عليك جسديًا وعاطفيًا وعقليًا وغالبًا ما يكون الإرهاق المصاحب للسرطان نتيجة لاستنفاد الخلايا السرطانية لمخازن العناصر الغذائية في الجسم .

وفقًا لمركز السرطان ، قد يكون التعب أكثر وضوحًا مع سرطانات الدم ، حيث تنشأ هذه الأمراض في نخاع العظام.

الصداع


قد تشمل أعراض السرطان صداعًا شديدًا في الصباح والذي يعد  أحد الأعراض الرئيسية لورم الدماغ، ولكن بالطبع يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب للإصابة بالصداع "ومع ذلك ، على الرغم من أن التعب قد يكون أكثر وضوحًا في سرطانات الدم ، إلا أنه مرض شائع في جميع أنواع السرطان .

الغثيان في الصباح

قد يكون الغثيان في الصباح علامة على انتشار سرطان الثدي وهو سمة من سمات أورام المخ وأورام الكبد وأورام الجهاز الهضمي.

أما الإسهال الدهني فيعد  أحد الأعراض الرئيسية لسرطان البنكرياس وغالبًا ما يُفسر الغثيان كأول شيء في الصباح على أنه مؤشر واضح على أن المرض آخذ في الانتشار ، خاصة في حالة سرطان الثدي.

السرطان الصداع الغثيان في الصباح الارهاق إصابتك بالسرطان

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