عماد الدين حسين: الحسابات الروسية لم تكن دقيقة في حربها على أوكرانيا

أكد عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن الروس تعرضوا لظلم من الأمريكان والأوروبيين عقب تفكيك الاتحاد السوفيتي، وحينما تسمح الظروف بالتمدد من المنطقي أن يحدث تمدد، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين حاول اختيار الوقت المناسب لاستعادة الكبرياء الروسي.

وأضاف عماد الدين حسين، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن بوتين قرأ الخريطة لما يراه استعادة للمجد الروسي، ولكن الحسابات الروسية لم تكن دقيقة في حربها على أوكرانيا والخاسر الأكبر من الحرب هي أوكرانيا والدول الفقيرة، بينما المستفيد الأكبر من الحرب حاليًا هو الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع عماد الدين حسين: التقارب الروسي الأوروبي خطر من وجهة النظر الأمريكية، ولكن الأمريكان لم يجبروا بوتين على دخول الحرب، ولم يدفعوا به للعدوان على أوكرانيا كما يردد الروس، والدول الفقيرة ستكون المتضرر الأكبر من الصراع الروسي الأمريكي القائم في أوكرانيا، وقد نشهد أسوأ أزمة ركود عالمي لم تحدث من عام 1929