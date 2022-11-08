الجيش اللبناني يشارك في تدريبات عسكرية بالتعاون مع فرق أمريكية وبريطانية

أعلن الجيش اللبناني مشاركة وحدات من قواته في تنفيذ تدريبات (SOFEX 2022) والتي تقام سنويا بالتعاون مع فرق تدريب أمريكية وبريطانية، وذلك في إطار التدريبات السنوية التي تنفذها المؤسسة العسكرية بهدف الحفاظ على الجهوزية ورفع مستوى احتراف عناصرها.

وأوضح الجيش اللبناني أن التدريب يشمل محاكاة لعمليات مكافحة الإرهاب ومداهمات للقبض على مطلوبين والتعامل مع مخلين بالأمن ومرتكبي أعمال شغب وحماية مؤسسات عامة وخاصة ومنشآت ومَرافق حيوية في مناطق لبنانية مختلفة.

وأشار إلى أن التدريبات تستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم /الجمعة/ المقبل.

