تهدد الحياة.. اكتشف أعراض حساسية الطعام الخطيرة

تعد حساسية الطعام من أكثر المشكلات الخطيرة الشائعة بين الأطفال بشكل خاص وفى بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة.



تظهر أعراض حساسية الطعام دائمًا بعد ثوانٍ أو دقائق من تناول الطعام وقد يصاب بعض الأشخاص برد فعل تحسسي شديد والذي يمكن أن يهدد الحياة ، وتساعد معرفة أعراض حساسية الطعام وعلاجها بسرعة فى تجنب المخاطر بشكل كبير.

نرصد إليكم أهم أعراض حساسية الطعام الخفيفة والخطيرة وفقا لما جاء فى موقع “ NHS”.

أعراض حساسية الطعام العادية

يقصد بـ أعراض حساسية الطعام العادية هى مجموعة من العلامات متوسطة الخطورة تظهر على الفرد عقب تناول نوع معين من الطعام ولكنها مؤلمة.

وخز أو حكة في الفم

طفح جلدي أحمر مرتفع ومثير للحكة - في بعض الحالات ، يمكن أن يتحول الجلد إلى اللون الأحمر والحكة ، ولكن بدون طفح جلدي بارز

تورم في الوجه أو الفم (وذمة وعائية) أو الحلق أو مناطق أخرى من الجسم

صعوبة في البلع

أزيز أو ضيق في التنفس

الشعور بالدوار والدوار

الشعور بالغثيان أو القيء

ألم في البطن أو إسهال

أعراض تشبه حمى القش ، مثل العطس أو حكة العين (التهاب الملتحمة التحسسي)



حساسية الطعام المفرطة



يمكن أن تظهر أعراض حساسية الطعام المفرطة والشديدة بشكل مفاجئ وتتفاقم بسرعة كبيرة.

تورم اللسان

صعوبات في التنفس

ضيق الصدر

مشكلة في البلع أو الكلام

الشعور بالدوار أو الإغماء

انهدام

حساسية الطعام المفرطة هي حالة طبية طارئة تتطلب علاج سريع لأنها يمكن أن تهدد الحياة لذا يجب الذهاب للمستشفى أو الطبيب فورا.