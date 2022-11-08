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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المركز الأوكراني للتواصل والحوار: كييف تدفع ثمن الصراع الروسي الغربي

صدى البلد

قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إن العالم يعاني من أزمة كبيرة في مفهوم قيم السلام، الشعب الأوكراني متسامح ومسالم وتفاجأ بالهجوم الروسي على أراضيه، مؤكدا أن أوكرانيا تدفع ثمن الصراع الروسي الغربي رغم أنها لا تشكل خطورة على موسكو.

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وأضاف أبو الرب، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستخدم أوكرانيا كزريعة لجر روسيا لتلك المعركة، ولكن هناك اهتماما أمريكيا باستنزاف روسيا، موضحًا أن أوكرانيا طلبت في 2009 الانضمام للاتحاد الأوروبي ولم يكن هناك أي ذكر للانضمام إلى الناتو.

 

وتابع، كان من الممكن لروسيا أن تجد آليات للتعامل مع حليف وجار مثل أوكرانيا بدلًا من الحرب مشددًا على أن أي حكومة أوكرانية لن تقبل بالضم الروسي لأجزاء من أراضيها، وأي موافقة على ضم الأراضي ستعتبر خيانة

عماد أبو الرب روسيا أوكرانيا أمريكا اخبار التوك شو

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