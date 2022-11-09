كان عايز مساعد.. حازم إمام يفجر مفاجأة بشأن رحيل كلاتنبيرج

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقه قرب رحيل كلاتنبيرج المسؤول عن لجنة الحكام في اتحاد الكرة خلال الفترة القادمة.

وأكد حازم إمام عبر قناة اون تايم سبورت أن الاتحاد المصري فوجيء بالحديث عن قرب رحيل كلاتنبيرج مشددا أنه مستمر في عمله ولا نيه لرحيله مطلقا خلال الفترة القادمة

واضاف حازم إمام أن كلاتنبيرج كان يرغب في وجود مساعد مصري له في أول فترة له في الاتحاد ولكنه عندما سأله عن الأمر مرة أخرى في بداية الموسم الحالي أكد له أن أصبح علي درايه بالكرة المصرية ولا يرغب في وجود مساعد

وتابع أن كلاتنبيرج حكم عالمي وهو المسؤول عن كل شىء يخص التحكيم المصري وهو من حدد القائمة الدولية للحكام .

وتابع أن كلاتنبيرج اختيار جيد وسيساهم في تطوير التحكيم المصري مشددا أن الأخطاء بالطبع ستظل موجودة مثلما يحدث في كل الدوريات العالمية .