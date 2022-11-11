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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مدرس كيني يحول سيارة شرطة إلى ربع نقل.. اعرف القصة

مدرس حول سيارة شرطة
مدرس حول سيارة شرطة إلى ربع نقل .. اعرف القصة

نجح هذا المدرس فى تصدر التريند على منصات السوشيال ميديا الكينية على مدار أسبوع كامل، بعدما حول سيارة شرطة قديمة “خردة” إلى سيارة ربع نقل “2 كابينة” كأنها جديدة إصدار العام الحالي، حيث تحول إلى ميكانيكي بشكل مؤقت لينجز مهمته على أكمل وجه.

وبحسب موقع “kenyans”، تعود بداية قصة المدرس الشاب الذى يدعي “جونا كالي” البالغ من العمر 31 عاماً فى أبريل من العام الجاري عنددما اشتري سيارة شرطة “خردة” بسعر 400 ألف شلن كيني ما يعادل 80 ألف جنيه مصري، ليبدأ مشروع تحويلها من خلال شركته DB Cooper Ventures.

مدرس حول سيارة شرطة إلى ربع نقل

لكن السيارة ظلت فى المخزن الخاص بالمدرس الشاب بضعة أشهر، حتي قرر البدء فى مشروعه فعلياص لتستغرق منه عملية التحويل حوالى 40 يوماً كاملة، بتكلفة 1.6 مليون شلن كيني ما يعادل 320 ألف جنيه مصري، والتى تحولت من لون سيارات الشرطة الكينية الأزرق إلى الأخضر الغامق.

مدرس حول سيارة شرطة إلى ربع نقل

قال كلبى:"إنه شغفه بالسيارات طغي على عمله الأساسي كمعلم، كما أن عملية شراء سيارة جديدة ستكون مرهقة تماماً لي، لذلك فالحل كان فى تجديد سيارة و إمكانية بيعها مستقبلاً إذا أردت، ولكني أنفقت كل ما لدي ومازالت السيارة تحتاج مبالغ إضافية لإكمال المهمة".

مدرس حول سيارة شرطة إلى ربع نقل

 واختتم المدرس الشاب حديثه بعبارة:"لا تنتظر الأشياء حتى تأتي اذهب إلى ما تريد، لا يوجد شيء ممكن من أول مرة حاول واخفق أولاً حتى تنجح فى النهاية".

سيارة شرطة خردة سيارة ربع نقل سيارة المدرس الشاب

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