غير منطقية..عبد الواحد السيد يبدي غضبه من مدرب حراس مرمى منتخب 2003

انتقد عبد الواحد السيد المدير الفني لحراس المرمى بقطاعات الناشئين بنادي الزمالك اختيارات محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003 فيما يخص حراس المرمى في معسكر شهر نوفمبر الجاري.

وأكد حارس القلعة البيضاء السابق في تصريحات خاصة أن المدير الفني لمنتخب الشباب تجاهل ضم أي من عبد الرحمن نفاد ومحمد عز "سيمو" حارس مرمى فريق الشباب بنادي الزمالك في المعسكر المقبل.

وشدد على أن اختيارات المدير الفني للمدير الفني لمنتخب الشباب غير منطقية في حراسة المرمى، وليس من الطبيعي تجاهل حراس الزمالك .

وتضم قائمة المنتخب كل من:



حراسة المرمى: أحمد نادر السيد ومحمد عادل أمين ومصطفى مخلوف وكريم أحمد نبيل.

خط الدفاع:خالد محمد عوض ومحمود بسيوني وعمر فايد وعبدالرحمن جودة ومحمد كمال وإسلام عبدالله المتوالي وأحمد رضا وإياد العسقلاني ويوسف شعبان وكريم الدبيس ورأفت خليل.

خط الوسط: طارق علاء ومحمد فارس وأحمد بيومي وأحمد علي أمين وميدو نبيل ومحمد حمدي ورامز حفظ الله ومحمود علي وأحمد عبدالرحيم إيشو وأحمد نادر حواش وعمر الساعي وعبدالرحمن أحمد زكي.

خط الهجوم: أحمد شريف وبلال مظهر وفارس حاتم وعبدالرحمن الفيومي ومحمود أحمد مرسي.