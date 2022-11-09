نشرة المرأة والصحة|قصة ترند هاخد ابنى وأمشي.. وكيف تحصل على الأدوية الناقصة فى السوق

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..



بعد إشهار إسلامها وصورها أمام الكعبة.. مارين الحيمر تكشف سبب عدم ارتداء الحجاب

كانت عارضة الأزياء الفرنسية مارلين الحيمر تتصدر مواقع التواصل الاجتماعى وجوجل خلال الفترة الماضية، عقب إعلان اعتناقها الإسلام، حيث ظهرت فى الفيديوهات والصور من أمام الكعبة وهى تؤدى مناسك العمرة ولكنها لم ترتد الحجاب .



يسبب كوارث للحوامل والأطفال .. حقيقة أضرار نوع لبان شهير

يعد اللبان من أشهر أنواع الحلوى التى يتناولها الأطفال والكبار لذا فإن حديث عن مخاطرها يسبب حالة من القلق لدى الأشخاص لذا لابد من كشف حقيقة أم شائعة عنها فور تداولها.



هاخد ابني وأمشي.. والدة عريس تهدد عروسة في الكوافير| شاهد



تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو لوالدة عريس توبخ عروسته داخل الكوافير في ليلة زفافها وتهددها بأخذ ابنها وترك الفرح وعدم اكمال الزواج



مش بس الكرنب والقرنبيط .. 19 عادة تسبب الغازات وانتفاخ البطن

تسبب مشكلة الغازات وانتفاخ البطن الإحراج و بعض آلام التى تكون قوية جدا فى بعض الأحيان. لأن انتفاخ البطن وتكون الغازات من المشكلات المتكررة بين البشر وجب معرفة أسبابها والابتعاد عنها قدر الإمكان.

من غير ما تلف .. طريقة شراء أي دواء ناقص في السوق

يجد الكثير من الأشخاص صعوبة كبيرة فى البحث عن دواء ناقص فى السوق خاصة عندما يتعلق الأمر بكبار السن وأصحاب الحالات الحرجة وتكون هناك حاجة ماسة لإيجاد دواء معين وليس البديل .

و نقدم لكم طريقة سهلة للتوصل لأى دواء ناقص من خلال موقع “ هيئة الدواء المصرية ”إليكم الخطوات: