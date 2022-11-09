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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق السيارات الكلاسيكية.. انطلاق الجيل الجديد من كاترهام سيفين بقوة 170 حصانًا|صور

كاترهام سيفين 340
كاترهام سيفين 340

أعلنت شركة كاترهام البريطانية الشهيرة فى بيع السيارات الرياضية ذات الطابع الكلاسيكى ، الكشف عن الطراز الجديد من سيارتها الرياضية للسوق الأوروبية وفي اليابان سيفين 340 بقوة محرك اكبر ، والتى تتميز بالصنع يدويا من خلال محترفين .

كاترهام سيفين 340

وأوضحت شركة كاترهام ، ان السيارة سيفين 340 ، تتميز بالمحرك الجديد الأكبر حجماً مع الاستغناء عن محرك الـ 1.6 لتر لصالح محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر يولد قوة 170 حصانا مع 174 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات، لتتمكن السيارة من الوصول إلى سرعة قصوى 209 كم/ ساعة.

 

تقدم كاترهام سيفين 340 بنسختين من التجهيزات الأولى S-Pack والتي تتميز بعجلات رياضية بقياس 14 بوصة، زجاج أمامي كامل، شاشات جانبية، ومقاعد مكسوة بالجلد باللون الأسود، ونظام تعليق مجهز للطرق العامة.

كاترهام سيفين 340

تأتي نسخة R-Pack المجهزة للأداء الرياضي بنظام تعليق رياضي و ترس تفاضلي محدود الانزلاق، عجلات رياضية بقياس 15 بوصة، أحزمة أمان رباعية النقاط، لوحة قيادة من ألياف الكربون.

كاترهام سيفين 340

تتوافر كافة النسخ بتجهيزات قياسية مثل المصابيح الخلفية بتقنيات إضاءة LED، مع الحفاظ على المصابيح الامامية الكلاسيكية والتصميم الخارجي بدون لمسات رئيسية على الهيكل الخارجي، وتقدم السيارة مع خيارات متعددة للمقاعد والدهانات المستخدمة بطلاء السيارة، وارتفاع السيارة عن الأرض وغيرها من التجهيزات الاختيارية.

كاترهام سيفين 340

أما عن أسعار كاترهام سيفين 340، فتاتى الفئة الأولى S-Pack بسعر يبدأ من 45.7 ألف يورو ، اما الفئة الثانية R-Pack بسعر يبدأ من 47.2 ألف يورو.

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