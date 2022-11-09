ميدو ينتقد تصريحات إيتو: "تضع ضغوطا على لاعبي الكاميرون"

علق أحمد حسام ميدو على تصريحات صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بشأن توقعه بفوز الكاميرون بكأس العالم 2022.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تصريحات صامويل إيتو ستضع ضغطا على لاعبي المنتخب الكاميروني قبل منافسات كأس العالم" .

وأضاف: "لست مع تصريحات إيتو في الوقت الحالي فالضغوط سوف تزيد على لاعبي الكاميرون قبل منافسات كأس العالم" .

وختم حديثه قائلا: "لطالما سيطرت رجال الأعمال على الاتحاد الأفريقي ستظل المنتخبات الأفريقية تعاني في المونديال".

