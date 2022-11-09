هانى الناظر: لا تلتفت للمحبطين وأعداء النجاح

تحدث الدكتور هانى الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، عن كيفية التعامل مع ضغوط الحياة والإحباط والأشخاص السامين

قال الدكتور هانى الناظر فى منشور له من خلال صفحته على فيس بوك ، أود أن أقدم نصيحة من قلبي لكل من يتابعني ، وهى ابدأ يومك دائما بالامل والتفاؤل مهما كانت الظروف.

وأضاف هانى الناظر قائلا “ حافظ علي صحتك وعلي أكل عيشك وعلي بيتك وابعد عن الاحباط والنكد واليأس ”

واستكمل هانى الناظر حديثه “لا تشغل بالك بتوافه الأمور ولا بثرثرة الأخرين .. اترك الناس في حالهم ولا تتدخل في أمورهم وخصوصياتهم لا تلتفت للمحبطين واعداء النجاح ..تجاهل من يتجاهلك ولا ترد اساءة من يسئ لك ”

واختتم هانى الناظر منشوره قائلا “اسعي دائما في الخير ومساعدة المحتاج وافرح بيوم جديد من عمرك وفوض أمرك لله ”