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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مستقبل نظيف.. مصر تستثمر في الهيدروجين الأخضر لمواجهة تغير المناخ

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

بات مصطلح "الهيدروجين الأخضر" الأكثر شيوعًا واستخدامًا خلال السنوات القليلة الماضية، في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المُتجددة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة في ظل أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، والتي فرضت تحدياً كبيراً في تأمين إمدادات الطاقة التي تحتاجها الدول دون الإخلال بواجباتها تجــاه مواجهة أزمة المناخ العالميــة أو التراجع عن الأهداف التي توافقنا عليها والسياسات الوطنية التي نساهم من خلالها في هذا الجهد.

وذلك حسب ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في المائدة المستديرة ضمن فعاليات قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، والتي جاءت بعنوان "الاستثمار في مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر".

الهيدروجين الأخضر

مستقبل الطاقة

واستهل الرئيس كلمته، بتوجيه الشكر للحاضرين في الاجتماع، كما خص بالشكر "أولاف شولتز"، المستشار الاتحادى لألمانيا، على الرئاسة المشتركة لهذه المائدة، والتى تتناول إحدى أهم القضايا فى إطار مواجهة تغير المناخ، وهي الاستثمار في مستقبل الطاقة وبالتحديد في الهيدروجين الأخضر.

وقال الرئيس خلال كلمته "وهنا يأتي الهيدروجين الأخضر، كأحد أبرز الحلول، على صعيد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، خلال السنوات القادمة بما يمثله من فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية، المتوافقة مع جهود مواجهة تغير المناخ، ومع أهداف اتفاق باريس".

وتابع الرئيس السيسي "الحقيقة أن الكثير من الدول، قد بدأت بالفعل، في اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه سواء من خلال صياغة سياسات وطنية للهيدروجين أو من خلال وضع أهداف زمنية طموحة، للانتقال التدريجي للهيدروجين الأخضر، كمصدر رئيسي للطاقة إما من خلال الإنتاج المحلي، أو الاستيراد من الخارج أو كليهما، ولقد كانت مصر، من أولى هذه الدول، التي أدركت مبكرًا الفرص المتاحة في هذا المجال استناداً إلى إمكاناتها الهائلة في إنتاج الطاقة النظيفة والتي ستمكنها من التحول إلى مركز عالمي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر، على المديين المتوسط والبعيد".

الهيدروجين الأخضر

مثال حي على مبدأ التنفيذ

وفي هذا الإطار قال  الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يشارك اليوم برفقة رئيس وزراء النرويج، بإطلاق المرحلة الأولى، لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بقدرة 100 ميجاوات، في العين السخنة والذي يعد نموذجًا عمليًا، للشراكة الاستثمارية المحفزة لـ التنمية الاقتصادية المستدامة والتي ترتكز إلى جانب دور الحكومات، على القطاع الخاص الوطني والأجنبي للعمل يداً بيد في هذا القطاع المثمر.

الهيدروجين الأخضر

ما سيعود على مصر من المشروعات الخضراء

في هذا الصدد قال المهندس صلاح حافظ، عضو مجلس إدارة هيئة البترول الأسبق، إن الطاقة التي ينتجها الهيدروجين الأخضر ليس بها انبعاثات كربونية وبالتالي هناك إتجاه عالمي نحو الحياد الكربوني، مشيراً لأهمية هذه الخطوة المهمة لمصر خاصة إنها رائدة بها نظراً لوجود بها مركز إقليمي للطاقة وتعمل على تخفيض الكربون أيضاً، وعند تصديرها للطاقة سيضع مصر في مكانة مهمة من حيث الإنتاج الأخضر.

وأوضح المهندس صلاح حافظ خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الطاقة هي المكون الأساسي للتنمية وفي نفس الوقت هي المشكلة الأساسية في تغير المناخ خاصة أن مشكلة تغير المناخ من أكبر المشاكل التي تواجه كوكب الأرض وهي أكبر مما يتصوره الجميع، مشيراً أن نسبة إنبعاثات مصر لا تتعدى النصف بالمئة مقارنة بالدول الكبرى.

واختتم- هذا الإتجاه سيشجع الاستثمارات في مصر وسيشجع على تنامي سوق الكربون أيضاً بحيث يتم تمويل المشروعات الخضراء من الخارج مما يسهم في المنظومة العالمية وبالتالي المشروعات الخضراء ستجد تمويل وتساعد في التنمية فضلاً عن العمالة فبالتالي هناك عوائد كثيرة ستعود على مصر.

الهيدروجين الاخضر السيسي النرويج المشروعات الخضراء التنمية الاقتصادية

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