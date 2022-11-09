آلة كاتبة وباجور.. شباب يحولون الخردة والكراكيب لـ أنتيكات مع صاحبة السعادة

خصصت الفنانة إسعاد يونس حلقة اليوم من برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة “ دي إم سي”، للحديث عن الحرف المصرية الأصيلة في معرض تراثنا .

وعرض مصطفى محمد، فكرة مشروعه لتصنيع أنتيكات من الخردة والكراكيب المنزلية غير المستخدمة .

وقال مصطفى محمد :" نستخدم كافة الأجهزة القديمة التي لا يتم استخدامها بالمنزل في صناعة الانتيكات القديمة ".

وتابع مصطفى محمد :" نقوم بتجميع الكراكيب والخردة من كافة محافظات الجمهورية وكل محافظة لها خردة مختلفة عن المحافظة الأخرى ".

واكمل مصطفى محمد :" احنا بنشتري الخرة بالكيلو ونقوم بتصنيف الخردة ونعيد تدويرها مرة أخرى لشكل الأنتيكية التي نرغب في انتاجها ".

وعرض مصطفى محمد مجموعة من الانتيكات والتي استخدم فيها ألات كاتبة وهواتف منزلية وباجور .