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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك السويس خلال أكتوبر الماضي

صدى البلد

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين عبدالمعطى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس عن مشمول 10133 شهادة جمركية خلال شهر أكتوبر 2022 لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الخيوط والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الإستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها.

وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير علي المواطنين. 

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وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 824 مليون و 157 جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و334 مليون و 392 ألف جنيه ، فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مبلغ  344 مليون و 036 ألف جنيه .

وخلال شهر اكتوبر الماضى أيضا قامت إدارات الصادر بالإدارة المركزية لجمارك السويس بتصدير مشمول 3250 بیان جمركي تحت أنظمة التصدير المختلفة  ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 7 مليار و 916 مليون و 540 ألف جنيه ، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية و البضائع العامة منها رمال طبيعية وعصائر ومستحضرات تجميل وعلف للدواجن وغيرها ، تم تحصيل رسوم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة من جمارك السويس بحوالى 2 مليون و836 ألف جنيه .

كما تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالى 25  مليون و31 ألف جنيه. 

وبذلك يبلغ أجمالي الضرائب والرسوم المحصلة خلال شهر اكتوبر 2022 نحو 3 مليار و 530 مليون و 453 ألف جنيه .

جمارك السويس السلع الاستراتيجية مستلزمات الإنتاج مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية

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