عبدالسلام وادو: وصول منتخبات أفريقيا لنهائي كأس العالم «صعب».. ومصر «استثناء» بالقارة|فيديو

قال عبد السلام وادو، مدافع منتخب المغرب وأولمبياكوس اليوناني السابق، إنه يأمل في وصول المنتخبات الإفريقية إلى مراحل متقدمة ببطولة كأس العالم 2022، إلا أن الأمر يبدو صعبًا بعض الشيء.

وأضاف وادو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن القارة الإفريقية أنديتها لا تقوم بالأعمال الاحترافية بشكل جيد ومنظم بالتحديد في المسابقات، مشددًا على أن إفريقيا غير قادرة على الحفاظ على مواهبها.

وأوضح أن مصر هي الدولة الوحيدة بإفريقيا التي استطاعت الحفاظ على مواهبها بأنديتها، على عكس بقية أندية القارة التي تستغنى عن لاعبيها للاحتراف، الأمر الذي يزيد من حظوظ الأندية المصرية في البطولات القارية.

وتابع وادو: «السنغال والمغرب لديهما لاعبون قادرون على تخطي دور المجموعات في كأس العالم 2022، لكن رحيل وحيد خليلوزيتش عن تدريب منتخب المغرب يُصعب من مهمة أسود الأطلس في البطولة».

واختتم تصريحاته، أنه هدفه دائمًا الترابط بين الدول العربية، وأن تقام بطولة كأس الأمم الإفريقية بتنظيم مشترك بين مصر والجزائر والمغرب وتونس.