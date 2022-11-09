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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3 آلاف فرصة عمل.. «جوبزيلا» تطلق معرض توظيفها السنوي السادس ديسمبر المقبل

صدى البلد

تقوم شركة جوبزيلا للاستشارات العامة بإطلاق الملتقى التوظيفى السادس لها والذى يضم ما يقرب من 50 شركة لتوفير فرص عمل لأكثر من 3000 آلاف باحث عن عمل في وجود العديد من الأنشطة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا ، في الحرم الجامعي اليوناني "The Greek Campus " في التحرير .

قدّمت جوبزيلا هذا العام أول معرض توظيف يتم بمول تجارى بمدينة السادس من أكتوبر في وجود أكثر من 1000 باحث عن عمل و30 شركة توظيف التي تعتبر من أهم شركات التوظيف و 18 متحدث ملهم كانوا موجودين داخل "The Greek campus- WEST" بمول العرب.

ويعتبر المعرض وسيلة مساعدة للباحثين عن العمل في ظل المنافسة الشديدة الموجودة في مجال العمل حاليا ، لذلك يهدف معرض جوبزيلا في تسهيل هذه العملية من خلال المعرض الوظيفي الذي يعتبر كوسيلة مساعدة للتواصل مع أصحاب الأعمال  وتقديم السيرة الذاتية والحصول على الوظيفة المناسبة من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة .

ومن الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها المعرض : 
● فرص وظيفية من خلال وجود عدد كبير من الشركات المشاركة التي تساعد باحث العمل للحصول على الوظيفة المناسبة . 
●  المحاضرات الملهمة من قبل شخصيات مهمة مليئة بالمعلومات والتجارب العملية التي تساعد الأشخاص في تعزيز مسار حياتهم المهنية . 
● الورش التدريبية التي تساعد الأشخاص على معرفة طريقهم والمجال الوظيفي المناسب لهم . 
● جلسات الإرشاد الوظيفي العملية التي تهتم بمساعدة الفرد في اختيار التخصص أو المهنة التي تتناسب مع قدراته و إمكاناته و ميوله وفق حاجة سوق العمل. 
وتم فتح باب التسجيل عبر موقع جوبزيلا من خلال الرابط التالي: https://tinyurl.com/Jobzella6thCF

 

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